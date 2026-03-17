В Иране заявили о жертвах после удара США и Израиля по Тегерану

Несколько человек погибли в результате удара США и Израиля по иранской столице. Об этом сообщил местный телеканал SNN.

По данным телеканала, удар был нанесен в районе улицы Мустафы Хомейни примерно в 12 часов дня (11:30 мск). «Несколько сограждан погибли», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Тегерану. Одновременно израильские военные наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в ливанской столице Бейруте. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атаки направлены на инфраструктуру этих группировок. Подробности о целях и результатах ударов пока не раскрываются.