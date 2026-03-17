Россия
16:41, 17 марта 2026Россия

В Крыму отреагировали на позицию Турции по полуострову

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Непризнание российского статуса Крыма Турцией является провокационной позицией. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Турция желает Крыму худшей судьбы, хочет, чтобы крымчане жили в неволе, как это было в период нахождения полуострова в составе Украины. Подобные провокационные и предвзятые заявления говорят о том, что Турция не является другом Крыма и демонстрирует двойные стандарты», — сказал он.

Парламентарий отметил, что референдум в республике был проявлением политической воли жителей полуострова, который прошел в соответствии с нормами международного права.

16 марта МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал близорукой подобную позицию.

