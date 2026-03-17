10:18, 17 марта 2026Россия

Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал близорукой позицию Турции по Крыму. Об этом депутат от Севастополя заявил в беседе с РИА Новости.

«Нежелание Турции признавать очевидные факты в отношении российского статуса Крыма говорит о политической близорукости и необъективности. Подобные заявления оскорбительны для жителей Крыма», — сказал парламентарий, комментируя позицию Анкары.

Белик подчеркнул, что референдум в марте 2014 года был проведен законно и соответствует международному праву.

Ранее Владимир Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за вхождение в состав России.

