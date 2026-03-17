Белик: Нежелание Турции признавать Крым говорит о политической близорукости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал близорукой позицию Турции по Крыму. Об этом депутат от Севастополя заявил в беседе с РИА Новости.

«Нежелание Турции признавать очевидные факты в отношении российского статуса Крыма говорит о политической близорукости и необъективности. Подобные заявления оскорбительны для жителей Крыма», — сказал парламентарий, комментируя позицию Анкары.

Белик подчеркнул, что референдум в марте 2014 года был проведен законно и соответствует международному праву.

Ранее Владимир Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за вхождение в состав России.