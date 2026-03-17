В Минобороны России захотели дополнить список запрещающих службу по контракту заболеваний

Минобороны РФ предложило уточнить список запрещающих контракт психрасстройств

В Минобороны России захотели уточнить список психических расстройств, запрещающих ограниченно годным россиянам службу по контракту в период мобилизации. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в паспорте документа, он разработан с целью предотвращения поступления на службу по контракту в период мобилизации граждан с психическими заболеваниями и «предупреждения суицидальных происшествий».

Ведомство предложило обновить пункт 7 соответствующего приказа Минобороны от 20 декабря 2025 года, дополнив его рядом рядом психрасстройств, в числе которых диссоциативные, аффективные, кататонические и бредовые расстройства, шизофрения, умственная отсталость, расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, расстройства поведения, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, и другие.

В действующем приказе список заболеваний отсутствует.

30 января министр обороны России Андрей Белоусов утвердил новый перечень заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Список расширился с 26 до 35 пунктов. Так, его дополнили сахарным диабетом, врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, осложненными переломами.

