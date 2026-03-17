В ОАЭ закрыли воздушное пространство

В ОАЭ частично закрыли воздушное пространство

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства из-за новой атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает агентство новостей WAM.

Отмечается, что закрытие воздушного пространства является исключительной мерой предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории государства в связи с обострением ситуации в сфере безопасности в регионе.

Позднее появилась информация о том, что ОАЭ сняли ограничения на использование воздушного пространства. «Воздушное сообщение в небе над ОАЭ вернулось в свое привычное русло», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс сообщил, что более 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию с Ближнего Востока со 2 по 8 марта. Они прибыли на 219 рейсах.

