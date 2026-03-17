Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 17 марта 2026Россия

В России расширили ОМС для онкобольных

Премьер-министр Мишустин объявил о расширении ОМС для онкобольных в России
Майя Назарова

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom  

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для людей с онкологическими заболеваниями. Он заверил во время посещения НМИЦ гематологии, что пациентам станут доступны современные методы лечения, в том числе и CAR-T-клеточная терапия, передает РИА Новости.

Глава кабмина пояснил, что государственные гарантии по ОМС распространятся не только на CAR-T-терапию, но и на другие методы борьбы с онкологией, к примеру, пептидные и РНК-технологии. Пациентам с онкозаболеваниями будут предоставлять такие услуги бесплатно.

По информации Мищустина, CAR-T-терапия уже применяется: проведено 65 инфузий, и использование таких технологий, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов.

В будущем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать необходимое лечение в рамках государственной системы, выразил надежду премьер.

Ранее стало известно, что Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok