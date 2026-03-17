В России расширили ОМС для онкобольных

Премьер-министр Мишустин объявил о расширении ОМС для онкобольных в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для людей с онкологическими заболеваниями. Он заверил во время посещения НМИЦ гематологии, что пациентам станут доступны современные методы лечения, в том числе и CAR-T-клеточная терапия, передает РИА Новости.

Глава кабмина пояснил, что государственные гарантии по ОМС распространятся не только на CAR-T-терапию, но и на другие методы борьбы с онкологией, к примеру, пептидные и РНК-технологии. Пациентам с онкозаболеваниями будут предоставлять такие услуги бесплатно.

По информации Мищустина, CAR-T-терапия уже применяется: проведено 65 инфузий, и использование таких технологий, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов.

В будущем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать необходимое лечение в рамках государственной системы, выразил надежду премьер.

Ранее стало известно, что Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь на 2026 год.