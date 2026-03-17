14:01, 17 марта 2026

В России резко упало число выданных автокредитов

Марина Аверкина

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России зафиксировано снижение показателей автокредитования. Правда, только в количественном исчислении. За два первых месяца года банки оформили 79,1 тысячи кредитных договоров на приобретение новых легковых автомобилей, что говорит о снижении на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

При этом в финансовом выражении зафиксирован значительный рост — на 21 процент относительно прошлогоднего показателя. Общий объем рынка кредитования новых машин превысил 130 миллиардов рублей.

Причиной разницы между количественными и денежными показателями эксперт назвал рост средней суммы займа. За год этот параметр увеличился на 36,5 процента, достигнув отметки в 1,64 миллиона рублей. «Причин несколько: изменение структуры рынка, рост цен на автомобили, снижение первоначального взноса и увеличение сроков кредита (на 18,4 процента)», — указал Целиков.

Он также сообщил о снижении средней процентной ставки и росте доступности кредитов. По сравнению с февралем прошлого года ставка по займам на новые машины уменьшилась на 3 процентных пункта и составила 11,1 процента. Уровень одобрения кредитных заявок прибавил 2 процентных пункта, достигнув 36 процентов. «А вот доля кредитных продаж физическим лицам (проникновение) по отношению к прошлому году снизилась на 3,9 процентных пункта и составила в феврале 63,1 процента», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, сколько моделей китайских марок покинули российский рынок с начала 2026 года. Но есть и обратная тенденция. За первые два месяца этого года в России появилось 16 новых моделей.

    Последние новости

    В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

    Россиян призвали воздержаться от частых больничных

    Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

    Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Европе призвали США успокоиться

    Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

    Россияне оценили состояние дорог весной

    Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

    В России резко упало число выданных автокредитов

    США и Израилю обещана очень жестокая и серьезная месть

    Все новости
