В России высказались о возобновлении контактов с Telegram

Депутат Ющенко призвал Роскомнадзор объяснить замедление Telegram

Возможность возобновления контактов с Telegram по вопросу работы на территории России на данный момент остается неясной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Мы неоднократно направляли обращения с просьбой сделать более понятными и прозрачными действия Роскомнадзора в отношении Telegram, в отношении интернета в целом, чтобы было понятно, как и почему происходят сбои. Пока ответа нет, а необходимо внятное объяснение», — сказал депутат.

По его словам, у мессенджера, действительно, были некоторые проблемы с российским законодательством, но из открытых источников следует, что Telegram все же блокировал каналы, в которых были выявлены нарушения.

«Какой-то диалог идет. Но это выводы из источников, а хотелось бы ясных объяснений. Так что непонятно, что будет дальше. Сейчас с горем пополам Telegram пользуемся», — заключил Ющенко.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на десятки миллионов рублей. Причиной называется то, что мессенджер отказался удалять запрещенную в России информацию. О каких именно сведениях идет речь, в сообщении не говорится.