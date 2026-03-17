В сети распространились фейковые данные о сифилисе в армии

В соцсетях распространяется якобы постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о дополнительных мерах по профилактике и борьбе с сифилисом среди бойцов Российской армии.

Данный документ является фейком — его нет на официальном портале правовой информации.

Для достоверности за основу поддельного документа взяты скриншоты с сайтов региональных управлений Роспотребнадзора (по Калининградской, Псковской и Нижегородской областям). Текст дописан в графическом редакторе.

В публикуемых в соцсетях постах также присутствуют ссылки на сайты управлений Роспотребнадзора по указанным регионам, однако при переходе по ним страница обозначается как не найденная. По поиску на официальных сайтах соответствующие данные отсутствуют.

Также по указанному в «постановлении» регистрационному номеру зарегистрирован другой документ, причем от 2022 года. Однако в нем речь не о сифилисе, а о COVID-19. Вероятно, данное постановление было использовано как шаблон для фейкового.

Распространяют эти данные боты — их страницы выглядят неживыми, со стоковыми фото или снимками из графических редакторов. Одна из страниц также закрыта и, вероятно, была «угнана» у другого контакта или куплена.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области также назвало документ фальшивым. Там указали, что распространяемый «документ» содержит ложные сведения о якобы имеющем место росте инфекций, передающихся половым путем, и мерах, принимаемых в связи с этим.

«Настоящим Управление официально опровергает данную информацию, подтверждая, что опубликованный скриншот является подделкой. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Калининградской области остается стабильной и находится под контролем Управления», — сообщили в ведомстве.

Данные из фальшивого документа не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».