В СПЧ высказались о помиловании женщин в российских тюрьмах

Член СПЧ Меркачева назвала прекрасным решение о помиловании 23 женщин в тюрьмах

Дальнейшее помилование женщин в российских тюрьмах возможно только в индивидуальном порядке и только решением президента России Владимира Путина, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член СПЧ Ева Меркачева. Так она отреагировала на сообщение о 23 помилованных россиянках.

«Изначально задачей было привлечь внимание к находящимся в заключении женщинам с детьми и инвалидам. К ним можно было бы проявить милосердие, но сделать это способен только президент. Помилование индивидуально, оно не работает по категориям», — объяснила Меркачева.

По ее словам, помилование граждан по категориям — это уже амнистия, о которой на данный момент речи не идет.

«Президент решил помиловать женщин, и это прекрасно. Мы не знаем точно, кто в этих списках, — это персональные данные. Надеюсь, следующей темой для обсуждения будет отсрочка исполнения приговора для женщин с детьми. У судов есть такая возможность, но ею, к сожалению, почти не пользуются», — сказала правозащитница.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Среди помилованных — родственницы участников специальной военной операции (СВО) и женщины, имеющие детей.