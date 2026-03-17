В США раскрыли надежды Израиля на восстание в Иране

WP: Израиль призывает иранцев к восстанию, допуская гибель протестующих

Израиль публично призывает иранцев к восстанию, однако в частном порядке чиновники допускают гибель протестующих при таком развитии событий. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Госдепа США.

«Высокопоставленные израильские чиновники заявили американским дипломатам, что иранские протестующие будут убиты, если выйдут на улицы против их правительства, несмотря на то что Израиль публично призывает к народному восстанию», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал обращение к иранскому народу на фоне продолжающейся военной операции против Ирана и поздравил с праздником Навруз.