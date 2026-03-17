18:02, 17 марта 2026Мир

Нетаньяху обратился к народу Ирана

Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал обращение к иранскому народу на фоне продолжающейся военной операции против Ирана и поздравил с праздником Навруз. Видео было опубликовано на его странице в социальной сети X.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать вам счастливого Навруза — года свободы, нового начала надежды для всех вас, дорогие друзья», — сказал политик.

Навруз — праздник весеннего равноденствия и нового года у тюркских и персоязычных народов. Зародившись на территории современного Ирана более трех тысяч лет назад, Навруз отмечается до сих пор.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

