В судно у побережья ОАЭ попал неопознанный снаряд

UKMTO: В судно в 23 милях от побережья ОАЭ попал неопознанный снаряд

Неопознанный снаряд попал в судно недалеко от восточного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что танкер стоял на якоре в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры. В результате происшествия судно получило незначительные повреждения. Экипаж танкера не пострадал. О последствиях для окружающей среды не сообщается.

Ранее главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства из-за новой атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточнялось, что такая исключительная мера предосторожности была принята для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории государства.