Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 17 марта 2026Мир

В судно у побережья ОАЭ попал неопознанный снаряд

UKMTO: В судно в 23 милях от побережья ОАЭ попал неопознанный снаряд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Satish Kumar / Reuters

Неопознанный снаряд попал в судно недалеко от восточного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что танкер стоял на якоре в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры. В результате происшествия судно получило незначительные повреждения. Экипаж танкера не пострадал. О последствиях для окружающей среды не сообщается.

Ранее главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства из-за новой атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточнялось, что такая исключительная мера предосторожности была принята для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok