В Турции приостановили движение судов через Босфорский пролив из-за тумана

Движение судов через Босфорский пролив в Турции в обоих направлениях было приостановлено из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости», — говорится в публикации.

По данным агентства, около 95 судов ожидают очереди на проход через Босфорский пролив.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика проявляет бдительность в отношении попыток быть втянутой в военный конфликт на Ближнем Востоке. Глава Турецкой Республики отмечает ключевые ориентиры во внешней политике Анкары. По его словам, ими являются государственная политика и опыт в управлении кризисами. Эрдоган добавил, что Турция в этом отношении «может быть спокойна».