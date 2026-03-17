Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 17 марта 2026

В Турции приостановили движение судов через Босфорский пролив из-за тумана
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Движение судов через Босфорский пролив в Турции в обоих направлениях было приостановлено из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости», — говорится в публикации.

По данным агентства, около 95 судов ожидают очереди на проход через Босфорский пролив.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика проявляет бдительность в отношении попыток быть втянутой в военный конфликт на Ближнем Востоке. Глава Турецкой Республики отмечает ключевые ориентиры во внешней политике Анкары. По его словам, ими являются государственная политика и опыт в управлении кризисами. Эрдоган добавил, что Турция в этом отношении «может быть спокойна».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok