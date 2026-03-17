18:38, 17 марта 2026Россия

Власти отреагировали на ситуацию с выгнанными на улицу помогающими бойцам СВО россиянками

Плетущим сети для бойцов СВО пенсионеркам предложили новое помещение в Удмуртии
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Плетущим маскировочные сети для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине пенсионеркам предложили новое помещение. На ситуацию отреагировали в правительстве Удмуртии, передает РИА Новости.

Местные власти заявили, что здание, в котором ранее располагались волонтеры, стало ветхим и находиться в нем небезопасно.

«Здание 1936 года постройки. Там небезопасно (...) Волонтерам объяснили алгоритм действий, им предложили новое помещение», — пояснил собеседник агентства.

Ситуацию также прокомментировали в ДОСААФ по Удмуртии. На своей странице во «ВКонтакте» организация уточнила, что речь шла о смене помещения для волонтеров, а не о прекращении деятельности по изготовлению маскировочных сетей.

«Текущая площадка перестала соответствовать объемам работ и требованиям хранения. Предложены более просторные помещения», — говорится в сообщении. В организации добавили, что чиновники уже предоставили варианты для переезда.

Ранее пенсионерки, которые сплели в общей сложности 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов СВО, пожаловались, что их выгнали из офисного помещения. Сообщалось, что председатель регионального отделения ДОСААФ якобы объявил волонтерам, что те нарушают санитарные нормы, «превратив офисную территорию в производственный цех».

