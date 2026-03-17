Плетущих маскировочные сети для бойцов СВО пенсионерок выгнали на улицу

В Удмуртии плетущих маскировочные сети для СВО пенсионерок выгнали на улицу

В Удмуртии группу пенсионерок, которые сплели в общей сложности 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции (СВО), выгнали из офисного помещения на улицу. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в Удмуртии уведомило бабушек о досрочном расторжении договора аренды. В организации пояснили, что договор не намерены продлевать.

Волонтеры, к которым обратились пожилые женщины, попытались узнать, в чем же причина такого решения. Они связались с председателем регионального отделения ДОСААФ. Тот сначала объявил, что старушки своим присутствием нарушают санитарные нормы. Затем выдал, что они превратили территорию в производственный цех, тем самым нарушив эстетическое восприятие «офисного помещения».

«На мой резонный тезис, что во время войны помещению ДОСААФ вообще-то совсем не зазорно выглядеть, как… "цех, помогающий армии, авиации и флоту", я получил "бессмертное" — "у нас в Удмуртии войны нет"», — поделился мужчина, помогающий пенсионеркам.

Одна из пожилых мастериц отметила, что владельцев ДОСААФ не смущают находящаяся в здании фирма, изготавливающая документы для мигрантов, и ломбард по соседству.

Ранее сообщалось, что грузовик с военной формой для бойцов из Пермского края и маскировочными сетями сгорел по пути в зону СВО.