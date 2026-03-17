Россия
10:51, 17 марта 2026Россия

Плетущих маскировочные сети для бойцов СВО пенсионерок выгнали на улицу

В Удмуртии плетущих маскировочные сети для СВО пенсионерок выгнали на улицу
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Удмуртии группу пенсионерок, которые сплели в общей сложности 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции (СВО), выгнали из офисного помещения на улицу. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в Удмуртии уведомило бабушек о досрочном расторжении договора аренды. В организации пояснили, что договор не намерены продлевать.

Волонтеры, к которым обратились пожилые женщины, попытались узнать, в чем же причина такого решения. Они связались с председателем регионального отделения ДОСААФ. Тот сначала объявил, что старушки своим присутствием нарушают санитарные нормы. Затем выдал, что они превратили территорию в производственный цех, тем самым нарушив эстетическое восприятие «офисного помещения».

«На мой резонный тезис, что во время войны помещению ДОСААФ вообще-то совсем не зазорно выглядеть, как… "цех, помогающий армии, авиации и флоту", я получил "бессмертное" — "у нас в Удмуртии войны нет"», — поделился мужчина, помогающий пенсионеркам.

Одна из пожилых мастериц отметила, что владельцев ДОСААФ не смущают находящаяся в здании фирма, изготавливающая документы для мигрантов, и ломбард по соседству.

Ранее сообщалось, что грузовик с военной формой для бойцов из Пермского края и маскировочными сетями сгорел по пути в зону СВО.

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Стало известно об издевательствах над девушкой после расправы с ее матерью в Москве

    Арсенал напавшего на полицейских в Крыму показали на видео

    Российские бойцы неделями ходили по минам в зоне СВО и случайно узнали о скрытой опасности

    Из России вывезли всех прибывших с Ближнего Востока иностранцев

    Плетущих маскировочные сети для бойцов СВО пенсионерок выгнали на улицу

    Доля отечественных машин впервые за три года превысила объем китайских в России

    Иран всю ночь наносил удары по самому крупному в мире посольству США

    Иран призвал США навсегда забыть про безопасный проход судов в Ормузском проливе

    Стало известно о новом кризисе в отношениях США и ЕС

    Все новости
