Военный раскрыл особенности ведения боевых действий в зоне СВО весной

Военный Матвийчук: Техника в зоне СВО переводится на сезонное топливо

Техника в зоне специальной военной операции (СВО) переводится на сезонное топливо, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Особенности ведения боевых действий весной специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Ранняя весна — это распутица, особенно там, в зоне боевых действий, где сегодня наши войска сражаются. Это суглинок. Это грязь. Необходимо повышать проходимость, особенно колесной техники. Переход от зимы к лету — это проведение сезонных регламентных работ. Необходимо перевести технику и вооружения на летние смазки, на сезонное топливо», — поделился Матвийчук.

Военный эксперт рассказал, что для личного состава начало весны сопровождается резкими переменами погоды.

«То есть это подбор укомплектования и обмундирования. Также это смена режима питания. Если в период зимы — начала весны достаточно много жирной пищи и тому подобное, то сегодня пища будет регламентироваться с весенне-летним рационом питания», — добавил он.

Тактика ведения боевых действий весной — в основном это просачивание с использованием маскировочных средств уже зеленых насаждений и выполнение задач по охвату и окружению противника Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

