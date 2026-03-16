Россия
23:03, 16 марта 2026

ВСУ атаковали оружием НАТО здание администрации в российском регионе

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник производства стран НАТО в ходе атаки на город Мангуш, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета России.

Уточняется, что в результате удара вражеского дрона здание местной администрации получило повреждения. Помимо этого, полностью оказалось разрушено здание местной почты.

Следователи проводят осмотр и фиксация последствий атаки. При осмотре места обстрела специалисты нашли фрагменты, предварительно, ударного беспилотника самолетного типа, который произведен в странах НАТО.

По данным собеседника, жилые дома также получили повреждения. Задеты объекты муниципальной инфраструктуры и жилые домостроения около эпицентра обстрела.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по молочной ферме. Пострадал 60-летний мужчина.

