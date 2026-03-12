Реклама

Россия
18:47, 12 марта 2026Россия

ВСУ ударили по молочной ферме в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по молочной ферме в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по молочной ферме в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

При ударе беспилотника пострадал 60-летний мужчина, его доставляют в Курскую областную больницу. У него зафиксировали минно-взрывную травму, огнестрельное ранение головы и осколочные ранения конечностей.

«Наши врачи окажут ему необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Хинштейн.

В этот же день стало известно, что жертвами удара ВСУ по медучреждению в Донецкой народной республике (ДНР) стали восемь медиков. Еще десять человек пострадали.

