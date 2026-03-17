20:56, 17 марта 2026Россия

ВСУ атаковали популярный у туристов российский город

Мэр Сочи Прошунин сообщил об отражении атаки ВСУ на город
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Сочи. Об этом заявил мэр туристического города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по воздушным целям, угрожавшим Центральному и Лазаревскому районам. По предварительным данным, повреждений нет.

«Существует вероятность падения обломков», — написал он.

Прошунин напомнил жителям и гостям города-курорта о строгом запрете приближаться к обломкам упавших беспилотников и снимать на видео работу экстренных служб.

Вечером 17 марта опасность БПЛА объявили в Сочи и федеральной территории «Сириус». Глава «Сириуса» Дмитрий Плишкин призвал жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

