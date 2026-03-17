03:42, 17 марта 2026Россия

Юрист рассказала россиянам о компенсации при заражении на работе

Россияне вполне могут через суд претендовать на компенсацию от своего коллеги, если докажут факт инфицирования на рабочем месте. Об этом сообщила журналистам ТАСС преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Уточняется, что пострадавшие от больного сотрудника имеют право через суд подать гражданский иск. Через него можно будет доиться компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также затребовать удачный заработок за период болезни и морального вреда.

По словам юриста, для получения такого рода компенсаций нужно иметь веские причины. «Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — уточнила Колодяжная.

Ранее юрист Максим Хромченко заявил, что россияне рискуют попасть на штраф, если ночное использование стиральной машины нарушает тишину и покой соседей.

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

    На Украине сделали признание о переговорах

    Раскрыто позволившее Моджтабе Хаменеи избежать гибели обстоятельство

    Напоившего девушку до смерти ради секса приговорили к тюремному сроку

    Мальчик жестоко проучил школьного хулигана и обеспечил себе угрызения совести на всю жизнь

    Европу и США предупредили о риске акций возмездия со стороны Ирана

    Трамп сообщил о потоплении уникальных кораблей Ирана

    Российский боец в одиночку зачистил опорные пункты ВСУ

    Украинская певица эмоционально пожаловалась на поляков

    Все новости
