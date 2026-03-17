Юрист рассказала россиянам о компенсации при заражении на работе

Россияне вполне могут через суд претендовать на компенсацию от своего коллеги, если докажут факт инфицирования на рабочем месте. Об этом сообщила журналистам ТАСС преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Уточняется, что пострадавшие от больного сотрудника имеют право через суд подать гражданский иск. Через него можно будет доиться компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также затребовать удачный заработок за период болезни и морального вреда.

По словам юриста, для получения такого рода компенсаций нужно иметь веские причины. «Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — уточнила Колодяжная.

