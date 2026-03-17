Замедлению российской экономики нашли объяснение

ЕАБР: Экономики России и Белоруссии продолжили замедляться

После рекордных темпов роста в 2023 и 2024 годах в 2025 году российский ВВП смог увеличиться только на процент. Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре за март, который подготовили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Они констатировали, что страны — участницы этого банка показали разнонаправленную динамику по итогам 2025-го и в начале 2026 годов. Так, страны Центральной Азии и Армения показали высокие темпы роста, тогда как экономики России и Белоруссии продолжили замедляться.

Рост российского ВВП поддерживают отдельные отрасли промышленности, торговля и строительство. Однако в некоторых других сегментах наблюдается снижение выпуска на фоне замедления внутреннего спроса, в частности инвестиций в основной капитал. В январе 2026 года экономическая активность сократилась на 2,1 процента в годовом выражении из-за спада в обрабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что к началу весны 2026 года экономика России столкнулась с серьезной проблемой на фоне сохраняющейся на высоком уровне инфляции и застоя в ряде ключевых отраслей. Прибыльность предприятий начала стремительно сокращаться. В промышленном сегменте компании вынуждены снижать цены из-за крепкого рубля, санкционных дисконтов и сложностей со сбытом.