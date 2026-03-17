Экономика
13:32, 17 марта 2026Экономика

Заработок Ирана на подорожавшей нефти оценили

FT: Иран зарабатывает благодаря подорожанию нефти более $140 миллионов в день
Вячеслав Агапов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Благодаря подорожанию нефти выше 100 долларов за баррель Иран стал зарабатывать более чем по 140 миллионов долларов в день. Доходы страны оценили аналитики Financial Times (FT).

По данным издания, с начала ударов США и Израиля на главном терминале острова Харк загрузили 13 супертанкеров с нефтью. В день Иран экспортирует порядка 1,5-1,6 миллионов баррелей сырья. Всего же через Ормузский пролив прошло около 24 миллионов баррелей иранской нефти, при том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) блокирует проход через пролив других судов.

Часть поставок иранской нефти идет через так называемый теневой флот, скрывающий маршруты от санкций. В Минфине США признают, что Иран продолжает зарабатывать на поставках нефти вопреки ограничениям, но готовы мириться с этим.

«Иранские корабли уже начали выходить в море, и мы позволили этому происходить, чтобы снабжать остальной мир», — заявил министр финансов США Скотт Бессент

Советник Белого дома Питер Наварро обвинил ближневосточную страну в подорожании сырья. По словам представителя властей, из-за Ирана стоимость нефти на 7-21 процента была выше, чем она реально стоила. Из-за этого снизилось мировое производство — и вся экономика теряла примерно по 100-450 миллиардов долларов в год.

