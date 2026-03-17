Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

Reuters: Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод «Дружба» за месяц-полтора. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо украинского лидера Еврокомиссии.

«В письме Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода приближается к завершению и компрессорная станция будет восстановлена через 1-1,5 месяца», — пишет агентство.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.