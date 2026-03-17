Бывший СССР
15:53, 17 марта 2026

Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

Reuters: Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод «Дружба» за месяц-полтора. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо украинского лидера Еврокомиссии.

«В письме Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода приближается к завершению и компрессорная станция будет восстановлена через 1-1,5 месяца», — пишет агентство.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    В российском регионе решили заплатить лишившимся скота фермерам

    Ощутимое землетрясение в российском регионе попало на видео

    Раскрыт возможный срок для расправившегося над москвичкой футболиста

    Россиян предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Все новости
