09:54, 17 марта 2026

Зеленский принял закон о сексуальных домогательствах в ВСУ

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных нарушений в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон обязывает командиров немедленно реагировать на случаи сексуальных домогательств, а также наделяет полномочиями задерживать предполагаемых нарушителей половой неприкосновенности.

Также, согласно документу, в ВСУ вводятся механизмы анонимных жалоб и обучение по предотвращению сексуальной дискриминации в подразделениях.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово выражают недовольство из-за появления в своих рядах иностранных наемников-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Отмечается, что многие украинские бойцы отказываются идти в бой вместе с такими военными.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Блогерша оголила ягодицы прямо на ковровой дорожке

    Подмосковных дачников предупредили о штрафе за одно растение

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Все новости
