Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 17 марта 2026

Зеленский усомнился в способности Patriot остановить иранские дроны

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Тысячи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут перехватить десятки тысяч иранских дронов типа Shahed-101 («Шахед-101»). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Один такой дрон в 40 раз дешевле, чем одна ракета "Пэтриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно конкурировать с дронами. Просто не хватит сил», — усомнился он в способности Patriot остановить иранские дроны.

Поэтому украинский лидер считает, что Киеву и Вашингтону необходимо объединить свои системы противовоздушной обороны. По его словам, это позволит «закрыть небо над любой страной, на которую ведется массированная атака».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok