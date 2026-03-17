Зеленский усомнился в способности Patriot остановить иранские дроны

Зеленский: Тысячи Patriot не могут остановить десятки тысяч иранских дронов

Тысячи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут перехватить десятки тысяч иранских дронов типа Shahed-101 («Шахед-101»). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Один такой дрон в 40 раз дешевле, чем одна ракета "Пэтриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно конкурировать с дронами. Просто не хватит сил», — усомнился он в способности Patriot остановить иранские дроны.

Поэтому украинский лидер считает, что Киеву и Вашингтону необходимо объединить свои системы противовоздушной обороны. По его словам, это позволит «закрыть небо над любой страной, на которую ведется массированная атака».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

