Зеленский заявил о помощи США на Ближнем Востоке

Зеленский: Украина направила военных экспертов на Ближний Восток по просьбе США

Украина направила на Ближний Восток военных экспертов по просьбе иностранных партнеров, в том числе США. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Я направил этих военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности, Соединенных Штатов. Фактически это является частью Drone Deal, которую мы предложили Соединенным Штатам, над которой мы работали вместе и которая до сих пор остается на столе переговоров», — написал Зеленский.

Он уточнил, что в данный момент на Ближнем Востоке находится 201 украинец, еще 34 человека готовы к отправке в регион.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке.