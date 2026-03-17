Звезда фильмов Marvel впервые станет отцом

TMZ: Актеры Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис станут родителями

Британская актриса Аннабелль Уоллис и американский актер Себастиан Стэн, наиболее известный по роли Баки Барнса в фильмах студии Marvel, ждут первого ребенка. Об этом пишет TMZ.

Пара состоит в отношениях с мая 2022 года. Пол их будущего ребенка не уточняется. Как отмечает издание, официальные представители Уоллис и Стэна не стали комментировать новость о скором пополнении.

Ранее звезда Marvel Крис Эванс тайно женился. Избранницей артиста стала португальская актриса Альба Баптиста, о романе Эванса с которой стало известно в ноябре 2022 года. В октябре 2025-го у пары родился ребенок, девочку назвали Альма Грэйс.