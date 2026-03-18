11:58, 18 марта 2026

Адвокат осужденного бывшего сенатора-миллиардера сделал заявление

Приговор экс-сенатору Арашукову вступил в силу, защита намерена его обжаловать
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин» по делу о попытке дать шесть миллионов рублей взятки сотруднику УФСИН России по Оренбургской области, вступил в силу. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Уточняется, что с учетом позиции гособвинителя доводы Арашукова в Оренбургском областном суде признаны необоснованными. «Приговор вступил в законную силу», — сказали в ведомстве.

Как сообщил адвокат Дмитрий Трубников ТАСС, защита бывшего сенатора с этим решением не согласна. «Будем дальше обжаловать», — сказал он. Юрист отметил, что в кассационной инстанции защита намерена привести те же доводы, которые звучали в апелляции. Арашуков и его адвокат заявляли, что инициатива взятки исходила от сотрудника ФСИН, но сам осужденный не поручал никому передавать деньги.

13 января Ленинский районный суд Оренбурга вынес новый приговор экс-сенатору. Ему добавили к наказанию 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей.

