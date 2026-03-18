Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:02, 18 марта 2026

Будущее Ближнего Востока описали словами «страшно представить»

Aviation Week: Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года
Иван Потапов
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года, предполагающей массированное применение низкоточных систем, пишет в журнале Aviation Week управляющий партнер компании Rincon Aerospace Тодд Тутил.

Автор заметил, что один современный высокоточный удар по своей результативности сопоставим с применение 1000 самолетов с 9000 бомбами во время Второй мировой войны.

Тутил провел аналогию с использованием беспилотников в ходе российско-украинского и ирано-израильско-американского конфликтов. «Если тактика 2026 года будет повторять тактику 1943 года — обстрел противника подавляющим количеством оружия в надежде, что хотя бы несколько попадут в цель, — страшно представить, что может произойти в ближайшие годы» — пишет эксперт.

По его мнению, будущее авиации заключается в сочетании пилотируемых и беспилотных возможностей. «[Истребитель] F-47 и [бомбардировщик] B-21 — это жемчужины следующего поколения в области обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов, но они также станут компонентами более крупного семейства систем», — пишет автор.

Ранее портал Defense News заметил, что новый истребитель шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing, впервые упомянули в официальных документах Военно-воздушных сил США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok