Бьянка получила перелом после падения на нее тяжелого предмета

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что получила серьезную травму пальца на ноге. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Артистка пожаловалась на действия медиков в травмпункте, куда она приехала после инцидента: ей на ногу упал тяжелый предмет. Кроме того, в момент получения травмы она танцевала на каблуках.
«Не знаю, что за врачи такие, даже не сделали мне гипс, не посоветовали купить что-нибудь, ничего. Заплатила за прием, мне сказали, что сломан палец, и отправили домой. Это не норм», — заявила певица.
Также Бьянка уточнила, что планирует обратиться к другому врачу, так как ее палец посинел и потерял чувствительность.
Ранее Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности. 40-летняя исполнительница призналась, что планирует похудеть на шесть килограммов, поскольку ей трудно танцевать.