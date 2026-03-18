Бывшего начальника управления Росгвардии уличили в махинациях с оружием

СК обвинил экс-главу управления Росгвардии в Дзержинске в превышении полномочий

В Дзержинске возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.



Его обвиняют в совершении восьми эпизодов по статье о превышении должностных полномочий за махинации с оружием.



По версии следствия, росгвардеец с 2018-го по 2022 год не предпринимал меры к установлению местонахождения оружия, а вместо этого вносил в систему централизованного учета заведомо ложные сведения о его уничтожении.



Противоправные действия выявили оперативники ФСБ. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко по делу за аферы при выполнении госконтрактов.