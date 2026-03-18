Два человека пострадали при атаке ВСУ на удаленный на сотни километров от границы регион

Глава Адыгеи Кумпилов: Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее

Два человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удаленную на сотни километров от границы Республику Адыгею. Об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Мурат Кумпилов.

Он разъяснил, что налету подвергся Тахтамукайский район. Двое детей получили осколочные ранения, их доставили в Энемскую центральную районную больницу, отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что пострадавших навестил глава района Аскер Савв, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По сведениям Кумпилова, врачи решили отпустить одну девочку домой. Вторая пострадавшая еще останется под их наблюдением.

Ранее в Минобороны доложили, что за минувшую ночь над регионами России удалось сбить 85 беспилотников. В ведомстве уточнили, что над Краснодарским краем ликвидировали 42 дрона, над Крымом — еще пять, над Адыгеей — четыре, и еще один — над территорией Ставропольского края. Также 13 украинских беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и еще шесть – над акваторией Азовского моря.