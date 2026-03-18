08:30, 18 марта 2026Силовые структуры

Экс-губернатор Челябинской области пойдет под суд за многомиллиардные взятки

Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его подчиненный предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Юревич является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере, а также о приобретении и хранении оружия. С мая 2010 по январь 2014 года фигурант получал от коммерсантов взятки за содействие в заключение госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог. Общая сумма взяток превысила 3,2 миллиарда рублей.

Юревич был губернатором Челябинской области на протяжении четырех лет, с 2010 по 2014 год, и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

