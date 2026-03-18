Европа нашла способ сдержать давление Трампа

Politico: Лидеров ЕС призвали заключить пакт, чтобы сдержать давления США и КНР

Либеральная фракция «Обновляя Европу» в Европарламенте призвала лидеров Европейского союза (ЕС) заключить совместный экономический пакт с Японией, Канадой и Южной Кореей для того, чтобы сдержать президента США Дональда Трампа и Китай от оказания чрезмерного давления на торговых партнеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст документа.

Документ получил название «Пакт геоэкономического сдерживания» и адресован лидерам ЕС в преддверии саммита в Брюсселе в четверг, 19 марта.

«Этот пакт определит общие критические зависимости (например, полупроводники, редкоземельные элементы) и предложит положения о взаимном реагировании в торговых соглашениях для сдерживания давления со стороны США или Китая. Если одна страна подвергнется атаке агрессивными тарифами, все страны должны отреагировать», — говорится в документе.

Ранее Reuters сообщало, что Китай намерен обратить пошлины Трампа себе на пользу, изменив международную торговлю таким образом, чтобы защитить свою экономику от давления Вашингтона и сейчас, и в будущем.

