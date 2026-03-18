03:39, 18 марта 2026

Европа призналась в непонимании США

Марина Совина
Кая Каллас

Европейский союз (ЕС) так и не смог понять целей, ради которых Соединенные Штаты начали войну с Ираном, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью агентству Reuters.

«Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны», — подчеркнула Каллас. Она добавила о готовности ЕС инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением, но ответа от Вашингтона пока нет.

«Но, знаете, для танго нужны двое. В любых отношениях есть две стороны», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников Вашингтона за отказ от участия в военной операции против Ирана. При этом он заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи НАТО, поскольку уже добились значительных успехов в противостоянии с Исламской Республикой.

