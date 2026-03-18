12:57, 18 марта 2026Экономика

ФАС получит больше полномочий по регулированию тарифов

Совет Федерации одобрил расширение полномочий ФАС по регулированию тарифов ЖКХ
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит больше полномочий по контролю над исполнением законодательства о госрегулировании тарифов в электроэнергетике и теплоснабжении в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что документ разработан для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений в этой сфере. Им предусмотрен специальный механизм, позволяющий ФАС самостоятельно пересматривать минимальные и максимальные уровни цен (тарифов) на розничных рынках для приведения их в соответствие с законодательством.

Использовать механизм планируется в связи с неоднократным в течение года неисполнением решения и (или) предписания ФАС, выданного по итогам рассмотрения досудебного спора и (или) проведенного контрольного мероприятия. Федеральное ведомство также сможет решать вопрос о распределении необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в порядке, установленном правительством РФ.

В ФАС не раз поднимали вопрос об обоснованности некоторых региональных тарифов. В том числе проверка была инициирована в феврале в связи с поступающими от россиян жалобами.

    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    Национальная авиакомпания любимого курорта богачей захотела летать в Россию

    В Москве пройдут уникальные гонки на выносливость

    Власти признали серьезную проблему российской экономики

    В Кремле рассказали о сигналах со стороны Европы

    В Кремле ответили на слухи о поддержке Ирана

    Москвичей предупредили о сезоне дождей

    Детдомовец из российского региона ценой жизни спас целый отряд на СВО

    Оплата наличными стала вновь набирать популярность в России

    В Кремле ответили на просьбу французского журналиста к Путину

    Все новости
