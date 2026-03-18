ФАС получит больше полномочий по регулированию тарифов

Совет Федерации одобрил расширение полномочий ФАС по регулированию тарифов ЖКХ

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит больше полномочий по контролю над исполнением законодательства о госрегулировании тарифов в электроэнергетике и теплоснабжении в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что документ разработан для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений в этой сфере. Им предусмотрен специальный механизм, позволяющий ФАС самостоятельно пересматривать минимальные и максимальные уровни цен (тарифов) на розничных рынках для приведения их в соответствие с законодательством.

Использовать механизм планируется в связи с неоднократным в течение года неисполнением решения и (или) предписания ФАС, выданного по итогам рассмотрения досудебного спора и (или) проведенного контрольного мероприятия. Федеральное ведомство также сможет решать вопрос о распределении необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в порядке, установленном правительством РФ.

В ФАС не раз поднимали вопрос об обоснованности некоторых региональных тарифов. В том числе проверка была инициирована в феврале в связи с поступающими от россиян жалобами.

