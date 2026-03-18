08:49, 18 марта 2026Мир

Глава МИД Ирана сделал заявление о расправе над Лариджани

Аракчи: Иранская политическая система — это очень прочная структура
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, сказал, что иранская политическая система — это очень прочная структура. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.

«Конечно, отдельные личности оказывают влияние, и каждый играет свою роль, кто-то лучше, кто-то слабее, кто-то хуже, но важно то, что иранская политическая система — это очень прочная структура», — отметил он.

По словам дипломата, он не понимает, почему США и Израиль до сих пор не поняли, что присутствие или отсутствие отдельного человека не влияет на эту структуру.

Ранее Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Израиля сообщило, что удар по Лариджани был нанесен в рамках стратегии давления на иранский режим аятолл с целью его ослабления.

