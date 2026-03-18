18 марта 2026

Идею ввести налог на заграничный отпуск для россиян назвали «побором граждан»

Зарина Дзагоева
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов назвал «побором граждан» идею ввести налог на заграничный отпуск для россиян. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Так Гибатдинов прокомментировал инициативу Российского союза туриндустрии (РСТ) ввести сбор для выезжающих за рубеж граждан. «Цель — создание единого гарантийного фонда для эвакуации туристов, оказавшихся в сложной ситуации, а фактически — новый побор граждан. Удивляет, что некоторые депутаты поддерживают эту идею», — добавил сенатор.

По его словам, инициатива направлена на развитие внутреннего туризма. Однако, подчеркнул Гибатдинов, привлекательность отечественных курортов надо улучшать не за счет удорожания зарубежных поездок.

В марте президент РСТ Илья Уманский предложил создать единый гарантийный фонд для вывоза застрявших за рубежом самостоятельных туристов и пополнять его средствами выезжающих за границу. Идею поддержал депутат Сангаджи Тарбаев, однако позже заметил, что проект пока лишь обсуждается. Альянс туристических агентств (АТА) резко раскритиковал инициативу.

