Идею ввести налог на заграничный отпуск для россиян назвали «побором граждан»

Сенатор Гибатдинов назвал «побором граждан» налог на поездки за границу

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов назвал «побором граждан» идею ввести налог на заграничный отпуск для россиян. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Так Гибатдинов прокомментировал инициативу Российского союза туриндустрии (РСТ) ввести сбор для выезжающих за рубеж граждан. «Цель — создание единого гарантийного фонда для эвакуации туристов, оказавшихся в сложной ситуации, а фактически — новый побор граждан. Удивляет, что некоторые депутаты поддерживают эту идею», — добавил сенатор.

По его словам, инициатива направлена на развитие внутреннего туризма. Однако, подчеркнул Гибатдинов, привлекательность отечественных курортов надо улучшать не за счет удорожания зарубежных поездок.

В марте президент РСТ Илья Уманский предложил создать единый гарантийный фонд для вывоза застрявших за рубежом самостоятельных туристов и пополнять его средствами выезжающих за границу. Идею поддержал депутат Сангаджи Тарбаев, однако позже заметил, что проект пока лишь обсуждается. Альянс туристических агентств (АТА) резко раскритиковал инициативу.