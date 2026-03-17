Налог на путешествия за границу для россиян раскритиковали

АТА раскритиковал налог на путешествия за границу для россиян

Альянс туристических агентств (АТА) резко раскритиковал идею ввести налог на путешествия за границу для россиян. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что ранее с такой инициативой выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Однако в АТА считают, что обложение налогом выезда россиян за границу «противоречащим основополагающим правам граждан РФ, закрепленным в Конституции РФ, в частности принципу свободы передвижения». Кроме того, на фоне такого решения возрастет финансовая нагрузка на путешественников.

В АТА предложили альтернативное решение — «Турпомощь» должна активнее использоваться для вывоза россиян из-за рубежа в экстренном случае.

В марте Уманский предложил создать единый гарантийный фонд для вывоза застрявших за рубежом самостоятельных туристов и пополнять его средствами выезжающих за границу. Идею поддержал депутат Сангаджи Тарбаев, однако позже заметил, что проект пока лишь обсуждается.

Идея Уманского состоит в том, чтобы помогать туристам, которые не обращаются к туроператорам, а самостоятельно покидают страну. В настоящее время с Ближнего Востока вывезли всех организованных путешественников из России, но многие самостоятельные туристы все еще остаются там или в других странах без возможности выбраться.

