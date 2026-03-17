13:31, 17 марта 2026

Налог на путешествия за границу для россиян раскритиковали

Зарина Дзагоева
Фото: Мария Семенова / ТАСС

Альянс туристических агентств (АТА) резко раскритиковал идею ввести налог на путешествия за границу для россиян. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что ранее с такой инициативой выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Однако в АТА считают, что обложение налогом выезда россиян за границу «противоречащим основополагающим правам граждан РФ, закрепленным в Конституции РФ, в частности принципу свободы передвижения». Кроме того, на фоне такого решения возрастет финансовая нагрузка на путешественников.

В АТА предложили альтернативное решение — «Турпомощь» должна активнее использоваться для вывоза россиян из-за рубежа в экстренном случае.

В марте Уманский предложил создать единый гарантийный фонд для вывоза застрявших за рубежом самостоятельных туристов и пополнять его средствами выезжающих за границу. Идею поддержал депутат Сангаджи Тарбаев, однако позже заметил, что проект пока лишь обсуждается.

Идея Уманского состоит в том, чтобы помогать туристам, которые не обращаются к туроператорам, а самостоятельно покидают страну. В настоящее время с Ближнего Востока вывезли всех организованных путешественников из России, но многие самостоятельные туристы все еще остаются там или в других странах без возможности выбраться.

