Иран назвал свои удары по другим странам «виной Америки»

Al Jazeera: Иран заявил, что его удары по странам Персидского залива — вина США

Вина за удары Ирана по странам Персидского залива лежит исключительно на США. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы не ограничивались официальными базами противника. Везде, где собирались американские войска, где находились их объекты, они становились мишенью», — подчеркнул дипломат.

Как объяснил Аракчи, некоторые объекты, подвергающиеся ударам Ирана, могут находиться вблизи жилых районов. «И это не наша вина, это вина Америки», — подчеркнул он.

По словам иранского министра, Иран не наносит удары по гражданской инфраструктуре, а нанесенный ей урон стал «непредвиденным последствием».

Ранее американская газета The Wall Street Journal написал, что Коалиция США и Израиля вряд ли сможет свергнуть политический режим в Иране, лишь нанося удары с воздуха.