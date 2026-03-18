Иран стал отрицать удары по гражданской инфраструктуре соседних стран

Al Jazeera: Иран заявил, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре

Иран не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, видео доступно на YouTube.

«Я действительно удивлен, почему мир не говорит об атаках на жилые районы Ирана; но я могу с уверенностью сказать, что мы не наносили ударов по гражданским целям в соседних странах. Конечно, в некоторых случаях могли возникнуть непредвиденные последствия, но это не было нашим намерением», — сказал иранский дипломат.

По словам Аракчи, в условиях, когда Иран подвергся агрессии, он вынужден отвечать. «К сожалению, эти объекты разбросаны по всему региону и, к сожалению, находятся на территории наших дружественных стран», — добавил министр.

Ранее Иран атаковал крупнейший порт ОАЭ Фуджейра. Порт является единственным портом ОАЭ, расположенным за пределами Ормузского пролива.