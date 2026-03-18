Иранцы рассказали о мольбе сил безопасности о помощи

15:01, 18 марта 2026

WSJ: Жители Ирана рассказали о попытках сил безопасности укрыться в чужих домах
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Cотрудники сил безопасности, преследуемые израильскими ударами, пытаются укрыться в жилых домах, школах и спортивных сооружениях. Об этом рассказали очевидцы из Тегерана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Врач из столицы заявил, что полицейские умоляли пустить их переночевать в его доме, а несколько человек спали в укромном месте у лестницы. Другие силовики в Ванаке, богатом районе столицы, по его словам, перенесли свой контрольно-пропускной пункт под мост над автомагистралью, чтобы избежать нападений. Он также видел, как сотрудники сил безопасности устанавливали палатки или размещались в автобусах.

По словам местных жителей, когда сотрудники безопасности заселяются в жилые здания, соседи эвакуируются из страха попасть под удар. Расследование обычных преступлений приостановлено: полицейские участки опустели, а потерпевшие не могут вернуть даже найденное украденное имущество.

По данным WSJ, несмотря на ослабление контроля, силовики сохраняют власть на улицах и подавляют недовольство угрозами расстрела. «Многие иранцы заявили, что восстание сейчас было бы самоубийством. Они опасаются, что Израиль и США оставят режим нетронутым, но еще более разгневанным», — пишет газета.

Ранее Израиль рассказал о помощи обычных иранцев в уничтожении сил безопасности Ирана. Израильские военно-воздушные силы начали использовать флотилии барражирующих беспилотников над Тегераном и другими районами Ирана, переключив внимание с командных центров на отдельные контрольно-пропускные пункты и блокпосты ополчения «Басидж». Беспилотники поразили десятки целей, ликвидируя за раз от двух до четырех сотрудников сил безопасности.

