Бывший СССР
16:12, 18 марта 2026

К Санду обратились словами Путина накануне СВО

Додон о Санду: Нравится, не нравится — терпи, моя красавица
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от Майи Санду соблюдать закон о неприкосновенности первых лиц. Об обращении к Санду словами президента России Владимира Путина накануне специальной военной операции (СВО) сообщает портал newsmaker.md.

«Закон мешает этой власти, но его нужно исполнять. Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Это я о Санду», — завил Додон.

Он отметил, что команда Санду принесла в молдавскую политику конфликт, который разделил страну.

Ранее бывший башкан Гагаузии Михаил Формузал заявил, что власти Молдавии превратили Гагаузию из автономии в «резервацию», проявлением чего является блокировка российских СМИ, включая сайт «Ленты.ру».

