08:32, 18 марта 2026

Командир дивизии раскрыл подробности штурма Красноармейска

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские штурмовики заходили в Красноармейск (украинское название — Покровск) по ключевой трассе, хитростью заставив украинские войска оставить ее без контроля. Подробности штурма раскрыл командир мотострелковой роты группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев, передает ТАСС.

«Мы изменили маршрут. Посоветовавшись с командованием — со своим командиром батальона, он доложил наверх командиру полка, тот одобрил нашу идею, нашу задумку — пройти другим маршрутом, дерзко прорваться по асфальтной дороге, просто по прямой», — рассказал офицер.

По его словам, штурмовая группа трое суток готовила дорогу к проезду мототехники, поскольку украинские войска не только заминировали трассу, но и завалили ее стволами деревьев.

«Мотогруппа была наготове и, воспользовавшись погодными условиями, мотогруппа выдвинулась и через 20 минут находилась на заданной точке, куда должны были прибыть», — добавил Коноплев.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель Донецкой народной республики осталось занять российским войскам. По его словам, речь идет примерно о 15-17 процентах территорий.

