Командир ВСУ позвал солдат сделать ремонт в квартирах и поплатился

На Украине задержали использовавшего солдат в личных целях командира ВСУ

На Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшего солдат в личных целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«По документам бригады расчеты находились на позициях в Сумском районе, однако орудия не перебрасывались (...), а личный состав занимался ремонтом квартир командира», — сообщил собеседник.

Уточняется, что ремонтные работы проводились сразу на нескольких объектах. По информации собеседника, солдаты делали ремонт в квартире дочери и бывшей жены военнослужащего в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в его личной квартире в Киевской области.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что были задержаны высокопоставленные офицеры региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) по Киевской и Ровненской областям за получение взятки. По информации парламентария, размер взятки составляет 620 тысяч долларов.