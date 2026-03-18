22:43, 18 марта 2026

Лолита едва не лишилась дома в Болгарии из-за ошибки строителей

Виктория Клабукова

Лолита Милявская едва не осталась без дома в Болгарии из-за ошибки строителей. О своей ситуации певица рассказала газете «7 дней».

Артистка владеет участком площадью 55 квадратных метров в поселке Розовая гора, где она возвела двухэтажный коттедж. Стоимость дома, по оценкам экспертов, составляет от 500 до 630 тысяч евро. Однако из-за недобросовестности строителей от него могла остаться лишь кучка золы. Возгорание мог спровоцировать неправильно установленный дымоход. «У меня чуть не сгорел дом, потому что мне неправильно поставили дымоход», — поделилась знаменитость.

Сейчас повода для беспокойств нет: старый дымоход уже демонтировали и установили новый. Но увидеть обновленный собственными глазами артистка не может. «Все это я еще даже живьем не видела. Я все это оплачиваю, а времени поехать у меня нет», — призналась Лолита. Из-за дефицита свободного времени бытовыми делами звезда заниматься не может и обращается для этого к друзьям. «Мне очень повезло, у некоторых подруг потрясающие мужья», — рассказала Лолита. Благодаря знакомствам певица обзавелась контактами печника, специалиста по кондиционерам и смогла залить бетон.

В 2025 году работники газовой службы нашли в московской квартире Лолиты нарушения, из-за чего всему дому отключили газ. После огласки ситуации в СМИ соседям подачу ресурса восстановили, однако в квартиру звезды газ возвращали дольше.

