МАГАТЭ отреагировало на атаку по АЭС «Бушер» в Иране

МАГАТЭ: Одна из построек на АЭС «Бушер» разрушена в результате удара

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X отреагировало на атаку по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране.

Там сообщили, что одна из построек в 350 метрах от ядерного реактора была разрушена вечером во вторник в результате обстрела. Ущерба самому реактору и персоналу не было нанесено.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что, несмотря на это, любые атаки по АЭС или рядом с ней недопустимы, поскольку нарушают семь ключевых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта.

Ранее в Организации атомной энергии Ирана заявили, что снаряд упал рядом с АЭС «Бушер». В организации заявили, что такие действия противоречат всем международным нормам.