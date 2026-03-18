В России решили обновить ГОСТ на нефть

Росстандарт приготовился впервые за четверть века пересмотреть ГОСТ на нефть

С января 2027 года в России в силу должен вступить новый ГОСТ на нефть, что произойдет впервые за четверть века. Об этом со ссылкой на соответствующий документ и комментарии представителя Росстандарта сообщает РИА Новости.

Одним из новшеств станет изменение самого понятия нефти. Если в нынешнем ГОСТе она описывается как «природный жидкий токсичный продукт», то в новом — «жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава».

Обновлены будут технические показатели, которые влияют на безопасность нефти в обращении, поставках, транспортировке — это содержание воды, хлористых солей и механических примесей, а также других веществ. Вводится запрет на применение химических продуктов, содержащих хлорорганические соединения, при производстве и транспортировке нефти.

В частности, значение массовой доли органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 градусов по Цельсию, в новом стандарте снизили с 10 до 6 микрограммов. Таким образом предполагается защитить внутренние стенки от коррозии и избежать забивания трубопроводов, запорной арматуры и теплообменников хлоридом аммония.

Как объяснили в Росстандарте, каждый год фонд документов по стандартизации в данной области обновляется в среднем на 9-12 процентов, и сейчас пришел черед для нефти.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России заработает новый ГОСТ на хлеб, главными изменениями в котором стало разрешение выпекать подовый хлеб овальной формы массой менее 500 граммов и отказ от рекомендации по сроку реализации в розничной торговле. Текущий стандарт был утвержден еще в 1986 году.