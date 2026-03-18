Меньшиков раскритиковал победившие на «Оскаре» фильмы

Актер Олег Меньшиков назвал ахинеей фильм «Грешники»

Народный артист России Олег Меньшиков высказался об итогах 98-й церемонии вручения премии «Оскар». Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Актер напомнил, что Американская киноакадемия отмечает лучшие фильмы года, но эти картины не обязательно являются выдающимися. Так, он назвал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» хорошим, но не выдающимся, и предположил, что через два года все уже забудут его название. В то же время Меньшиков похвалил Шона Пенна, получившего статуэтку за лучшую роль второго плана.

Артист отметил Джесси Бакли, которой вручили «Оскар» за лучшую женскую роль в «очень среднем» фильме «Хамнет». Отдельно он упомянул звезду «Бугонии» Джесси Племонса, который заслуживал номинации за безупречную актерскую работу, но остался незамеченным.

Меньшиков также выделил фильм «Сентиментальная ценность», который посчитал мудрым и снятым вопреки современным трендам. Значительно более низкую оценку от артиста получила картина «Грешники», которая принесла награду исполнителю главной роли Майклу Б. Джордану. «Для меня фильм "Грешники" — это просто какая-то ахинея, претендующая на глубокомыслие», — заявил он.

Ранее сообщалось, что картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получила кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм». В номинации «Лучшая актриса» премию получила Джесси Бакли («Хамнет»), лучшим актером признан Майкл Б. Джордан («Грешники»). Лучшим актером второго плана стал Шон Пенн («Битва за битвой»), лучшей актрисой второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»). «Грешники» установили рекорд по числу номинаций — их у фильма Райана Куглера было 16, но победила картина лишь в четырех.